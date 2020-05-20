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20 мая, источник: Спорт РИА Новости

Федерация биатлона Болгарии отказалась называть имена новых тренеров

Федерация биатлона Болгарии имеет предварительное соглашение с российскими тренерами, однако не может назвать их имен, так как специалисты пока не подписали контракты, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила Болгарскому национальному радио, что два российских специалиста будут работать с мужской сборной страны. Анатолий Хованцев, в прошедшем сезоне занимавший пост главного тренера сборной России, сообщил РИА Новости, что предложений от национальной команды Болгарии ему не поступало.

«Мы подтверждаем, что у нас есть предварительное соглашение с двумя российскими тренерами о работе с болгарскими биатлонными командами. Но, к сожалению, мы не можем обнародовать их имена, потому что в ситуации с COVID-19 и закрытыми границами они не могут вылететь в Болгарию и подписать контракты. Поэтому, когда будет возможно, мы раскроем имена», — заявили в пресс-службе.

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