Федерация биатлона Болгарии отказалась называть имена новых тренеров

Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила Болгарскому национальному радио, что два российских специалиста будут работать с мужской сборной страны. Анатолий Хованцев, в прошедшем сезоне занимавший пост главного тренера сборной России, сообщил РИА Новости, что предложений от национальной команды Болгарии ему не поступало.

«Мы подтверждаем, что у нас есть предварительное соглашение с двумя российскими тренерами о работе с болгарскими биатлонными командами. Но, к сожалению, мы не можем обнародовать их имена, потому что в ситуации с COVID-19 и закрытыми границами они не могут вылететь в Болгарию и подписать контракты. Поэтому, когда будет возможно, мы раскроем имена», — заявили в пресс-службе.