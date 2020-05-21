Драчев: Минспорт запросил дополнительную информацию о работе тренеров по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Экспертный совет Миспорта по итогам сезона ежегодно дает оценку работе федераций и тренерского штаба сборных по каждому из олимпийских видов спорта.

«Заседание экспертного совета по биатлону прошло, мы получили определенные рекомендации. Основное пожелание Минспорта в том, чтобы получить дополнительную информацию от СБР по проделанной работе, от всех тренеров и специалистов. И после этого повторно провести экспертный совет», — сказал Драчев.

«Чтобы составить оценку, нужно получить объективную информацию. Поэтому сейчас мы разослали всем нашим тренерам результаты экспертного совета, полученный анализ. Все дополнительные данные мы соберем и передадим в Минспорт в ближайшее время», — добавил собеседник агентства.