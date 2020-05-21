Касперович пока не подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона из-за пандемии

Ранее президент федерации Екатерина Дафовска сообщила, что Касперович возглавит сборную Болгарии.
«У нас есть предварительная договоренность с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым о работе во главе нашей объединенной мужской и женской национальной команды, — сообщил собеседник агентства. — Они еще не подписали контракты из-за ситуации с коронавирусом, на данном этапе иностранные граждане из государств, которые не являются членами Евросоюза, не могут въехать в Болгарию».
Касперович является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова. В сезоне-2014/15 он работал старшим тренером мужской сборной России, в сезоне-2013/14 участвовал в подготовке к Олимпийским играм в Сочи Евгения Гараничева и Алексея Волкова. Башкиров ранее работал в сборных России и Южной Кореи.