Касперович пока не подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона из-за пандемии

«У нас есть предварительная договоренность с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым о работе во главе нашей объединенной мужской и женской национальной команды, — сообщил собеседник агентства. — Они еще не подписали контракты из-за ситуации с коронавирусом, на данном этапе иностранные граждане из государств, которые не являются членами Евросоюза, не могут въехать в Болгарию».