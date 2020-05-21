Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
13:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер Логинова уезжает в Болгарию. Чем это грозит нашему биатлону?

Александр Касперович и Сергей Башкиров нашли интересную работу за границей.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Александр Касперович — наставник лидера сборной России Александра Логинова — со следующего сезона займет место главного тренера национальной сборной Болгарии. Сам Касперович комментировать свое назначение в разговоре с корреспондентом «СЭ» пока отказался. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что в федерацию по поводу перехода никто не обращался.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Никакой информации по поводу перехода у меня нет, — сказал Драчев. — Официально никаких бумаг мы не получали.

Тем не менее, ранее президент Федерации биатлона Болгарии, олимпийская чемпионка Екатерина Дафовска сообщила, что с командой в новом сезоне будут работать два российских тренера: один в роли старшего, второй — тренера по стрельбе. Фамилий новых наставников Дафовска поначалу не называла, но сегодня официальный сайт Федерации биатлона Болгарии опубликовал следующее сообщение:

— У Федерации биатлона Болгарии есть предварительная договоренность с тренерами из России — Александром Касперовичем, который станет главным тренером, и Сергеем Башкировым, который станет его ассистентом. Они возглавят мужскую и женскую сборные Болгарии. Из-за ситуации с коронавирусом и запретом на въезд в страну гражданам стран, не входящих в ЕС, специалисты не могут приехать, чтобы подписать контракты и начать работу.

Читайте также
Касперович пока не подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона из-за пандемии

Анев может стать спарринг-партнером Логинова?

Если вдуматься, переход в Болгарию для тренера Логинова имеет свои плюсы. Как минимум, это гарантированная аккредитация на всех этапах Кубка и чемпионатах мира. Учитывая опыт Антерсельвы этого года, где неправильная аккредитация Касперовича привела к обыскам, это уже немало. Взяв под свою опеку болгарскую команду, Касперович получит не только аккредитацию, но еще и оплаченные билеты и гостиничные номера. И сможет беспрепятственно сопровождать Логинова на всем протяжении календаря Кубка мира, что бы об этом ни думали в штабе российской сборной.

Потенциально болгарская карьера Касперовича может принести Логинову и неплохого спарринг-партнера в лице местной звезды Красимира Анева. Это спортсмен, конечно, не уровня Йоханнеса Бе, но с неплохим потенциалом. В зачете Кубка мира прошлого года он занял 40-е место, сразу вслед за Никитой Поршневым. Для Анева возможность тренировок с Логиновым — как чудо, и местная федерация наверняка отыщет средства для совместных сборов. Неважно, на российской территории или нет — это будет зависеть от условий карантина.

Сам Касперович, говоря о тренировках Логинова, недавно как раз говорил, что нашел ему спарринга на время изоляции. Вряд ли он имел в виду Анева, так как границы пока закрыты и приехать в нашу страну болгарин сможет не скоро. Но вдруг тренеру удастся сформировать мини-группу из нескольких россиян и Анева?

Есть в возможном переходе Касперовича и свои «минусы». Прежде всего, финансовые: у болгар небогатая федерация, и в сборной Санкт-Петербурга тренер мог получать, как минимум, не меньше. Поэтому, в частности, наши специалисты по большей части и предпочитают трудоустраиваться в богатых регионах, а не искать счастья в работе за границей. У Касперовича определенно есть амбиции, и маленькая полунищая федерация — вряд ли то, о чем он мечтал всю жизнь.

Читайте также
Драчев: Минспорт запросил дополнительную информацию о работе тренеров по биатлону

Драчев предлагает расширенный тренерский совет

Помимо потенциального отъезда Касперовича, в российском биатлоне есть и еще новости. Президент федерации Владимир Драчев заявил, что предложенные правлением кандидатуры старших тренеров — Владимира Королькевича для женщин и Роберта Кабукова для мужчин — в списках на утверждение в Министерстве спорта отсутствуют. Правда, и отправлен этот список еще не был.

— В нашей жизни все возможно, все рассматривается, — заявил Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Нельзя ничего утверждать на сто процентов. Может быть, а может не быть.

— У вас есть свои кандидатуры старших тренеров, вместо Королькевича и Кабукова?

— Я предлагаю дождаться окончания пандемии и провести расширенный тренерский совет. Пока все равно спортсмены работают на самоподготовке с личными тренерами, собрать команду мы не можем.
Владимир Драчев
Президент СБР

Поэтому лучше дождаться окончания карантинных мер, и тогда уже провести качественный разбор. Все обсудить, принять решение и отдать в Минспорта. Это можно за один день сделать.

Читайте также
Касперович: Драчев как глава СБР выполнил лишь одно из данных обещаний

— Существует дедлайн, когда вы должны представить список тренеров в Минспорта? Нельзя же с этим тянуть бесконечно.

— Слушайте, такой пандемии еще в истории не было. Кто мог подумать про коронавирус, масочный режим, закрытые спортивные базы? Эти сложные моменты, кстати, помогли нам и многое про себя понять.

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, в отличие от Драчева, был предельно дипломатичен.

— На заседании правления мы договорились, что не будем ничего комментировать, пока идет рабочий процесс, — заявил Нуждов. — В этих договоренностях участвовали все члены правления. Я считаю правильным, взрослым, порядочным эти договоренности исполнять. Как считают остальные участники — это их дело.

Намек, в общем, прозрачный. Так что скучно в российском биатлоне, даже несмотря на пандемию, в ближайшие месяцы точно не будет.

Наталья Марьянчик

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Сцена «Брата-2» на тренировке «Питтсбурга» по кадрам (фото)
Фигуристка из фильма ответила Тарасовой на фразу про «тупость»
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Ни денег, ни зрителей. Что происходит с возобновлением РПЛ
Матчи в Германии будут начинаться с минуты молчания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь