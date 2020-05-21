Тренер Логинова уезжает в Болгарию. Чем это грозит нашему биатлону?

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Александр Касперович — наставник лидера сборной России Александра Логинова — со следующего сезона займет место главного тренера национальной сборной Болгарии. Сам Касперович комментировать свое назначение в разговоре с корреспондентом «СЭ» пока отказался. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что в федерацию по поводу перехода никто не обращался.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c172264362ca7370e147" data-vnd="c172264362ca7370e147" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c172264362ca7370e147" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Никакой информации по поводу перехода у меня нет, — сказал Драчев. — Официально никаких бумаг мы не получали.

Тем не менее, ранее президент Федерации биатлона Болгарии, олимпийская чемпионка Екатерина Дафовска сообщила, что с командой в новом сезоне будут работать два российских тренера: один в роли старшего, второй — тренера по стрельбе. Фамилий новых наставников Дафовска поначалу не называла, но сегодня официальный сайт Федерации биатлона Болгарии опубликовал следующее сообщение:

— У Федерации биатлона Болгарии есть предварительная договоренность с тренерами из России — Александром Касперовичем, который станет главным тренером, и Сергеем Башкировым, который станет его ассистентом. Они возглавят мужскую и женскую сборные Болгарии. Из-за ситуации с коронавирусом и запретом на въезд в страну гражданам стран, не входящих в ЕС, специалисты не могут приехать, чтобы подписать контракты и начать работу.

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Анев может стать спарринг-партнером Логинова?

Если вдуматься, переход в Болгарию для тренера Логинова имеет свои плюсы. Как минимум, это гарантированная аккредитация на всех этапах Кубка и чемпионатах мира. Учитывая опыт Антерсельвы этого года, где неправильная аккредитация Касперовича привела к обыскам, это уже немало. Взяв под свою опеку болгарскую команду, Касперович получит не только аккредитацию, но еще и оплаченные билеты и гостиничные номера. И сможет беспрепятственно сопровождать Логинова на всем протяжении календаря Кубка мира, что бы об этом ни думали в штабе российской сборной.

Потенциально болгарская карьера Касперовича может принести Логинову и неплохого спарринг-партнера в лице местной звезды Красимира Анева. Это спортсмен, конечно, не уровня Йоханнеса Бе, но с неплохим потенциалом. В зачете Кубка мира прошлого года он занял 40-е место, сразу вслед за Никитой Поршневым. Для Анева возможность тренировок с Логиновым — как чудо, и местная федерация наверняка отыщет средства для совместных сборов. Неважно, на российской территории или нет — это будет зависеть от условий карантина.

Сам Касперович, говоря о тренировках Логинова, недавно как раз говорил, что нашел ему спарринга на время изоляции. Вряд ли он имел в виду Анева, так как границы пока закрыты и приехать в нашу страну болгарин сможет не скоро. Но вдруг тренеру удастся сформировать мини-группу из нескольких россиян и Анева?

Есть в возможном переходе Касперовича и свои «минусы». Прежде всего, финансовые: у болгар небогатая федерация, и в сборной Санкт-Петербурга тренер мог получать, как минимум, не меньше. Поэтому, в частности, наши специалисты по большей части и предпочитают трудоустраиваться в богатых регионах, а не искать счастья в работе за границей. У Касперовича определенно есть амбиции, и маленькая полунищая федерация — вряд ли то, о чем он мечтал всю жизнь.

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Драчев предлагает расширенный тренерский совет

Помимо потенциального отъезда Касперовича, в российском биатлоне есть и еще новости. Президент федерации Владимир Драчев заявил, что предложенные правлением кандидатуры старших тренеров — Владимира Королькевича для женщин и Роберта Кабукова для мужчин — в списках на утверждение в Министерстве спорта отсутствуют. Правда, и отправлен этот список еще не был.

— В нашей жизни все возможно, все рассматривается, — заявил Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Нельзя ничего утверждать на сто процентов. Может быть, а может не быть.

— У вас есть свои кандидатуры старших тренеров, вместо Королькевича и Кабукова?

— Я предлагаю дождаться окончания пандемии и провести расширенный тренерский совет. Пока все равно спортсмены работают на самоподготовке с личными тренерами, собрать команду мы не можем. Владимир Драчев Президент СБР

Поэтому лучше дождаться окончания карантинных мер, и тогда уже провести качественный разбор. Все обсудить, принять решение и отдать в Минспорта. Это можно за один день сделать.

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— Существует дедлайн, когда вы должны представить список тренеров в Минспорта? Нельзя же с этим тянуть бесконечно.

— Слушайте, такой пандемии еще в истории не было. Кто мог подумать про коронавирус, масочный режим, закрытые спортивные базы? Эти сложные моменты, кстати, помогли нам и многое про себя понять.

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, в отличие от Драчева, был предельно дипломатичен.

— На заседании правления мы договорились, что не будем ничего комментировать, пока идет рабочий процесс, — заявил Нуждов. — В этих договоренностях участвовали все члены правления. Я считаю правильным, взрослым, порядочным эти договоренности исполнять. Как считают остальные участники — это их дело.

Намек, в общем, прозрачный. Так что скучно в российском биатлоне, даже несмотря на пандемию, в ближайшие месяцы точно не будет.