Тренер Логинова уезжает в Болгарию. Чем это грозит нашему биатлону?
Александр Касперович и Сергей Башкиров нашли интересную работу за границей.
Александр Касперович и Сергей Башкиров нашли интересную работу за границей.
Александр Касперович — наставник лидера сборной России Александра Логинова — со следующего сезона займет место главного тренера национальной сборной Болгарии. Сам Касперович комментировать свое назначение в разговоре с корреспондентом «СЭ» пока отказался. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что в федерацию по поводу перехода никто не обращался.
— Никакой информации по поводу перехода у меня нет, — сказал Драчев. — Официально никаких бумаг мы не получали.
Тем не менее, ранее президент Федерации биатлона Болгарии, олимпийская чемпионка Екатерина Дафовска сообщила, что с командой в новом сезоне будут работать два российских тренера: один в роли старшего, второй — тренера по стрельбе. Фамилий новых наставников Дафовска поначалу не называла, но сегодня официальный сайт Федерации биатлона Болгарии опубликовал следующее сообщение:
— У Федерации биатлона Болгарии есть предварительная договоренность с тренерами из России — Александром Касперовичем, который станет главным тренером, и Сергеем Башкировым, который станет его ассистентом. Они возглавят мужскую и женскую сборные Болгарии.
Если вдуматься, переход в Болгарию для тренера Логинова имеет свои плюсы. Как минимум, это гарантированная аккредитация на всех этапах Кубка и чемпионатах мира. Учитывая опыт Антерсельвы этого года, где неправильная аккредитация Касперовича привела к обыскам, это уже немало. Взяв под свою опеку болгарскую команду, Касперович получит не только аккредитацию, но еще и оплаченные билеты и гостиничные номера. И сможет беспрепятственно сопровождать Логинова на всем протяжении календаря Кубка мира, что бы об этом ни думали в штабе российской сборной.
Потенциально болгарская карьера Касперовича может принести Логинову и неплохого
Есть в возможном переходе Касперовича и свои «минусы». Прежде всего, финансовые: у болгар небогатая федерация, и в сборной
Помимо потенциального отъезда Касперовича, в российском биатлоне есть и еще новости. Президент федерации Владимир Драчев заявил, что предложенные правлением кандидатуры старших тренеров — Владимира Королькевича для женщин и Роберта Кабукова для мужчин — в списках на утверждение в Министерстве спорта отсутствуют. Правда, и отправлен этот список еще не был.
— В нашей жизни все возможно, все рассматривается, — заявил Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Нельзя ничего утверждать на сто процентов. Может быть, а может не быть.
— У вас есть свои кандидатуры старших тренеров, вместо Королькевича и Кабукова?
— Я предлагаю дождаться окончания пандемии и провести расширенный тренерский совет. Пока все равно спортсмены работают на самоподготовке с личными тренерами, собрать команду мы не можем.
Поэтому лучше дождаться окончания карантинных мер, и тогда уже провести качественный разбор. Все обсудить, принять решение и отдать в Минспорта. Это можно за один день сделать.
— Существует дедлайн, когда вы должны представить список тренеров в Минспорта? Нельзя же с этим тянуть бесконечно.
— Слушайте, такой пандемии еще в истории не было. Кто мог подумать про коронавирус, масочный режим, закрытые спортивные базы? Эти сложные моменты, кстати, помогли нам и многое про себя понять.
Первый
— На заседании правления мы договорились, что не будем ничего комментировать, пока идет рабочий процесс, — заявил Нуждов. — В этих договоренностях участвовали все члены правления. Я считаю правильным, взрослым, порядочным эти договоренности исполнять. Как считают остальные участники — это их дело.
Намек, в общем, прозрачный. Так что скучно в российском биатлоне, даже несмотря на пандемию, в ближайшие месяцы точно не будет.
Наталья Марьянчик