Тихонов — о Губерниеве: В высоком доме чаще бывает чердак запущен

Источник: РИА "Новости"

«Он же больной человек. Когда-то он считал за счастье со мной сфотографироваться. Какие допинговые истории при мне были? Только допинг Пылевой, который был объяснен. Я их умолял этого не делать, вина была на ее муже. Я об этом писал в книге. Больше никакого допинга не было абсолютно. Этого человека сейчас ненавидит вся страна, вот он и носится. В адрес какого комментатора было более миллиона матерных слов, унижений и всего прочего? Ни одного такого не было! Он больной человек. В высоком доме чаще бывает чердак запущен. При мне были все успехи российского биатлона. 24 золота, 27 серебра, 19 бронзы, что еще можно сказать? Все кубки мира, финалы сезона, все было у нас! Теперь развалено все. Губерниев хвалит людей, подобных ему. Что можно сказать о Майгурове? Все знают про фальшивые дипломы. Сейчас идет разбирательство по Бессебергу. Я думаю, Майгурова будут приглашать. Многие говорили, включая Майгурова, Круглова, Чудова, Черезова и всю эту плеяду, что вот, при Прохорове было финансирование. Да, ему надо сказать спасибо огромное, но чем они Прохорова отблагодарили? Сплошные допинги, скандалы, нас выгнали из международной федерации. Это ваша благодарность Прохорову за его финансирование? Я бы так это констатировал.

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И еще по поводу Губерниева. Биатлон — это не футбол и не хоккей, где все происходит так стремительно, как он тараторит. Процентов 70 специалистов смотрят биатлонные трансляции на других каналах. Поэтому, что бы он в мой адрес ни говорил, мне на это глубоко плевать. Ради бога, пусть говорит дальше. Это все работает против него. Видно же, что это не от далекого ума. Мне даже приятно, когда он несет ахинею. Вся страна видит это, и люди смеются над ним, а не надо мной. Как надо мной смеяться? Есть Государственный институт имени Тихонова, улицы, переулки, спортивные комплексы, музей, федерация. Этот болван знает, в каком виде спорта за всю историю кого-нибудь признали лучшим спортсменом века? Только Валерия Брумеля называли спортсменом года. Его тогда признали не наши, а американцы, когда он обыграл Джона Томаса. А на Олимпиаде-1960 он был вторым после Роберта Шавлакадзе. Вот этого Губерниев не знает. Оказывается, Тихонов единственный признан!