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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев рассказал о победах российских биатлонистов с помощью допинга

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о победах российских биатлонистов с помощью допинга. Интервью с Губерниевым доступно на YouTube-канале «Игра в тело».

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Губерниев вспомнил время, когда Союзом биатлонистов России (СБР) руководил Александр Тихонов. «Часто в те годы мы побеждали нечестно и ели допинг… Мы действительно злоупотребляли допингом в биатлоне очень прилично», — заявил комментатор.

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Он добавил, что в последние годы в России идет активная борьба с употреблением запрещенных препаратов, так что сейчас отечественные спортсмены выступают «чистыми».

Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. Он возглавлял СБР с 1996 по 2008 год и еще на протяжении двух лет оставался на посту вице-президента организации. Сейчас он постоянно проживает в Белоруссии и часто выступает с критикой руководства российского биатлона, в частности, действующего главы СБР Владимира Драчева.

Ранее Губерниев оценил ситуацию в сборной России по лыжным гонкам. «Они там занимаются какими-то темными делишками», — заметил он.

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