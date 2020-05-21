Губерниев рассказал о победах российских биатлонистов с помощью допинга
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о победах российских биатлонистов с помощью допинга. Интервью с Губерниевым доступно на
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о победах российских биатлонистов с помощью допинга. Интервью с Губерниевым доступно на
Губерниев вспомнил время, когда Союзом биатлонистов России (СБР) руководил Александр Тихонов. «Часто в те годы мы побеждали нечестно и ели допинг… Мы действительно злоупотребляли допингом в биатлоне очень прилично», — заявил комментатор.
Он добавил, что в последние годы в России идет активная борьба с употреблением запрещенных препаратов, так что сейчас отечественные спортсмены выступают «чистыми».
Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. Он возглавлял СБР с 1996 по 2008 год и еще на протяжении двух лет оставался на посту
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