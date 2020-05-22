Касперович продолжит работать с Логиновым после назначения тренером сборной Болгарии

«С Сашей всё нормально, у нас всё обговорено, в том числе и по подготовке, и мы так же продолжаем сотрудничать, будем работать. Сегодня, правда, Владимир Петрович Драчёв говорит, что неясно, как можно работать дистанционно, но весь мир так работает в данный момент, и всё получается. Говорят, что вообще многие перейдут на этот формат общения. Сейчас идёт подготовка у Саши, всё нормально, на данном этапе всё идёт по плану, а как только разрешат стрелять — будем стрелять», — приводит слова Касперовича ТАСС.