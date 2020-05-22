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13:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший биатлонист мира посмеялся над безумием Бьорндалена

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал возвращение восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена в Китай во время пандемии коронавируса. Его слова приводит TV2.

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Источник: РИА "Новости"

Бе посмеялся над решением Бьорндалена бегать 10 километров по номеру отеля в условиях карантина. «Это слишком глупо, Уле. Я был впечатлен его безумием в течение 20 лет, но сейчас его занесло. Разница между мной и Уле в том, что я никогда не поехал бы в Китай, чтобы провести две недели в номере отеля», — посчитал биатлонист.

Бе стал лучшим биатлонистом мира в этом сезоне, заняв первое место в общем зачете Кубка мира. На его счету также победа на Олимпийских играх 2018 года и 10 золотых медалей на чемпионатах мира.

Бьорндален объявил об уходе из спорта в апреле 2018 года. Он восемь раз становился олимпийским чемпионом. После окончания карьеры спортсмен и его жена, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вошли в тренерский штаб сборной Китая по биатлону.

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