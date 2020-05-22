Лучший биатлонист мира посмеялся над безумием Бьорндалена

Бе посмеялся над решением Бьорндалена бегать 10 километров по номеру отеля в условиях карантина. «Это слишком глупо, Уле. Я был впечатлен его безумием в течение 20 лет, но сейчас его занесло. Разница между мной и Уле в том, что я никогда не поехал бы в Китай, чтобы провести две недели в номере отеля», — посчитал биатлонист.