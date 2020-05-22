Федерация биатлона Болгарии: Касперович не виновен в обысках на ЧМ
До окончания расследования итальянской полицией российский тренер Александр Касперович не может считаться виновным, заявили РИА Новости в Федерации биатлона Болгарии.
До окончания расследования итальянской полицией российский тренер Александр Касперович не может считаться виновным, заявили РИА Новости в Федерации биатлона Болгарии.
В четверг
«Конечно, нам известно о полицейском расследовании во время биатлонного соревнования в Италии. На данном этапе мы не слышали, чтобы итальянская полиция выдвигала против них (Касперовича и Логинова)