Федерация биатлона Болгарии: Касперович не виновен в обысках на ЧМ

В четверг пресс-служба федерации сообщила РИА Новости, что имеет предварительное соглашение с Касперовичем и Виталием Норицыным об их работе с национальной объединенной командой. На чемпионате мира итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах Александра Логинова и Касперовича. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыск был связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.