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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация биатлона Болгарии: Касперович не виновен в обысках на ЧМ

До окончания расследования итальянской полицией российский тренер Александр Касперович не может считаться виновным, заявили РИА Новости в Федерации биатлона Болгарии.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг пресс-служба федерации сообщила РИА Новости, что имеет предварительное соглашение с Касперовичем и Виталием Норицыным об их работе с национальной объединенной командой. На чемпионате мира итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах Александра Логинова и Касперовича. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыск был связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.

«Конечно, нам известно о полицейском расследовании во время биатлонного соревнования в Италии. На данном этапе мы не слышали, чтобы итальянская полиция выдвигала против них (Касперовича и Логинова) какие-либо обвинения. Поэтому мы придерживаемся презумпции невиновности. Все невиновны, пока их вина не доказана», — заявили в федерации.

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