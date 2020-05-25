Касперович будет совмещать работу в сборной Болгарии по биатлону и в петербургской команде

Болгарская федерация биатлона на прошлой неделе сообщила о скором назначении Касперовича на должность главного тренера сборной, контракт с 62-летним специалистом будет подписан после окончания пандемии коронавируса. Последние два года тренер возглавлял петербургскую команду.
«Если говорить о наших дальнейших рабочих взаимоотношениях, то будем действовать исключительно в рамках закона, — сказал Васильев. — Бросать петербургскую федерацию он не собирается, так что сотрудничество продолжится, но в ином качестве. Посмотрим, как это все будет выглядеть».
«Другое дело, что только время покажет, насколько высокой будет их эффективность», — отметил он.
Касперович также продолжит помогать чемпиону мира Александру Логинову, личным тренером которого он является. С 2015 по 2017 год Касперович работал главным тренером сборной России.