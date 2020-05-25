Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
18:03 (мск), источник: Sport24

Резцова: Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева, я ее еще больше зауважала

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что не верит в объединение лыжников и биатлонистов, и выразила уважение президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Лена Вяльбе не очень располагает к биатлону. Еще когда я в Подмосковье была президентом, мы с ней общались. Я говорю: «Лена, давай, мы какой-то центр лыжно-биатлонный здесь построим». Она говорит: «Вы, биатлонисты, давайте в сторону, давайте мы по разным направлениям…» Поэтому Лена как-то сама по себе.

А с другой стороны, я ее понимаю. Она личность, у нее есть свой любимый вид спорта, за который она бьется, и не надо ей мешать. И она очень хорошо поставила на место Губерниева, я ее еще больше зауважала. Потому что не надо лезть никуда, у нее своя сплоченная команда, свои и проблемы, и нюансы, и решения, и результаты свои. Не лезь. Потому что Дима много куда лезет, куда надо и куда не надо. Этого нельзя допускать. Елена Валерьевна правильно не допускает его к команде.

Поэтому я думаю, что пока она руководит лыжным, она никогда не пойдет соединяться с биатлоном. И, как бы ни говорили, что давайте лыжников сюда, в биатлон, она их не отдаст. Ведь не факт, что лыжники придут и всех победят в биатлоне, — приводит слова Резцовой «КП».

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 «Хоть на письку натягиваю, хоть в задницу засовываю». Экс-ведущая «Спартака» — о скандальном фото с масками
Самые сексуальные жены и подруги хоккейных звезд 90-х
Тесты, базы, сборы. Как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона
Хабиб Нурмагомедов отказался сдавать тест на коронавирус
Президент московского «Торпедо» ушла со своего поста
Артемий Панарин назвал размер своей первой зарплаты в хоккее
Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду (фото)
«Полный абсурд». Попова и Ходыкин раскритиковали фильм «Лед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь