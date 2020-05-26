А. Резцова посоветовала Логинову уйти от Касперовича
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова дала совет чемпиону мира по биатлону Александру Логинову.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова дала совет чемпиону мира по биатлону Александру Логинову.
По её мнению, Логинову больше не стоит тренироваться с Александром Касперовичем, который с нового сезона возглавит сборную Болгарии по биатлону.
«Сейчас Касперович уезжает в Болгарию работать и говорит, что Логинова будет и дальше тренировать. Моё мнение, что это неправильно. Но Саша взрослый паренёк, и ему решать, с кем тренироваться, как готовиться к Олимпиаде.
Может быть, он не доверяет тренерам сборной России, но моё мнение — Саше надо подключиться с нашими ребятами. Он был бы ведущим, лидером, с которого нужно брать пример. Его бы в помощь нашим спортсменам, а не