Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера сборной России
Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта РФ на пост главного тренера сборной России по биатлону, эта должность пока останется вакантной.
Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта РФ на пост главного тренера сборной России по биатлону, эта должность пока останется вакантной.
— Польховский не остается, на данный момент другой кандидатуры пока не будет, — приводит ТАСС слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
Сегодня прошло заседание правления СБР, на котором в очередной раз обсуждался спорный вопрос формирования тренерского штаба сборной страны на следующий сезон.