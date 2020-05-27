Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера сборной России

Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера сборной России

Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта РФ на пост главного тренера сборной России по биатлону, эта должность пока останется вакантной.