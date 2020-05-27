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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Драчев воюет с командой СБР: выгнал тренеров, которых ему навязывали, но напоролся на импичмент

В нашем биатлоне кое-как разобрались с тренерами сборной — совсем на флажке, за несколько суток до дедлайна (31 мая), хотя в распоряжении была почти вся весна.

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Женскую команду возглавит 61-летний Михаил Шашилов, известный по работе в Свердловской области; мужскую — 58-летний Юрий Каминский, известный по работе в спринтерской группе лыжников (Крюков, Панжинский, Петухов etc).

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• Их кандидатуры утвердили на Правлении СБР 27 мая — и это во многом компромиссный вариант. Чтобы привести всех к нему, на связь в режиме онлайн вышел даже экс-глава СБР, многолетний босс Центра спортивной подготовки Александр Кравцов. Со стороны его подключение похоже на сигнал от государства: если не готовы договориться внутри федерации — мы поможем.

На самом деле недопонимание в биатлоне (между президентом Драчевым и большинством членов Правления) зашло предельно далеко — СБР, уткнувшийся в тупик, реально рисковал потерять аккредитацию в России, как это случилось с легкоатлетами. Но обошлось.

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• По тренерам все равно поспорили.

Кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые считались фаворитами с конца марта (по предложению Валерия Польховского), отпали сразу. По сути, тут важная победа Драчева: он всегда выступал против этих специалистов, а когда они выиграли голосование внутри СБР, дал залп интервью с критикой.

Дальше искали решение, которое подойдет всем. Драчев предлагал варианты:

• у мужчин старший — Белозеров (теперь уже бывший шеф команды), а в помощниках у него Каминский — идея не прошла. Если что, Белозеров все равно присутствует в тренерском списке, поданном в Минспорт, пусть и не старшим;.

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• у женщин возвращались к кандидатуре Виталия Норицына — он управлял командой два последних сезона, а на днях, устав от неизвестности, договорился с болгарами. Норицыну звонили прямо с Правления, но он дал понять, что метаний не будет;.

• еще на женскую команду обсуждали вариант с Николаем Лопуховым — это при нем расцвела дрим-тим начала 2010-х с Шипулиным, Устюговым, Малышко, Гараничевым, Волковым. Но тренеру уже 75 — всерьез его тоже не рассматривали;.

• Шашилов устроил более-менее всех. В последнее время в сборной или рядом хватало его воспитанниц: Миронова, Шевченко, Казакевич, Воронина, Шевнина — это значимый фактор. Условие Шашилова, которое он обозначил еще пару дней назад в разговоре со Sports.ru: полное включение в дела не срочно, а с августа-сентября — когда все ученицы в регионе решат вопрос с поступлением.

В этой карусели, казалось бы, бесследно пропала позиция главного тренера. С 2018-го сборной руководил Анатолий Хованцев, но последние пару месяцев явным фаворитом на пост считался Валерий Польховский — сейчас вице-президент СБР.

Но нет, Польховского в любом случае не упускают из вида — он тоже остался в игре с уточнением: «Включить вице-президента СБР Польховского В. Н. в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21».

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Должность главного тренера вакантна до тех пор — внимание — пока не пройдет внеочередная конференция СБР. Уже есть ориентировочная дата — 11 июля; саму конференцию организует Правление, уставшее иметь дело с Драчевым.

Президент СБР, промежуточно победивший в схватке по тренерам, все проиграл здесь: в Правлении у него осталось лишь два союзника — Сергей Тарасов и Сергей Чепиков.

Втроем они голосовали против конференции 11 июля, но остались в меньшинстве — так что досрочные перевыборы состоятся, и летом в биатлоне наверняка сменится власть.

Это уже зависит от голосующих регионов, но сейчас шансы действующего босса СБР крайне малы.

И если 11 июля Драчев проиграет выборы, то новый президент на 99% назначит Польховского главным тренером. Правда, работать мэтру придется с Шашиловым и Каминским, а не основными соратниками — Королькевичем и Кабуковым.

На какое-то время в биатлоне перекур: компромисс по тренерам с трудом нашли, теперь Драчеву и его соперникам надо заняться подготовкой к выборам.

Вячеслав Самбур

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