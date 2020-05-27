Драчев воюет с командой СБР: выгнал тренеров, которых ему навязывали, но напоролся на импичмент
В нашем биатлоне
В нашем биатлоне
Женскую команду возглавит 61-летний Михаил Шашилов, известный по работе в Свердловской области; мужскую — 58-летний Юрий Каминский, известный по работе в спринтерской группе лыжников (Крюков, Панжинский, Петухов etc).
• Их кандидатуры утвердили на Правлении СБР 27 мая — и это во многом компромиссный вариант. Чтобы привести всех к нему, на связь в режиме онлайн вышел даже
На самом деле недопонимание в биатлоне (между президентом Драчевым и большинством членов Правления) зашло предельно далеко — СБР, уткнувшийся в тупик, реально рисковал потерять аккредитацию в России, как это случилось с легкоатлетами. Но обошлось.
• По тренерам все равно поспорили.
Кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые считались фаворитами с конца марта (по предложению Валерия Польховского), отпали сразу. По сути, тут важная победа Драчева: он всегда выступал против этих специалистов, а когда они выиграли голосование внутри СБР, дал залп интервью с критикой.
Дальше искали решение, которое подойдет всем. Драчев предлагал варианты:
• у мужчин старший — Белозеров (теперь уже бывший шеф команды), а в помощниках у него Каминский — идея не прошла. Если что, Белозеров все равно присутствует в тренерском списке, поданном в Минспорт, пусть и не старшим;.
• у женщин возвращались к кандидатуре Виталия Норицына — он управлял командой два последних сезона, а на днях, устав от неизвестности, договорился с болгарами. Норицыну звонили прямо с Правления, но он дал понять, что метаний не будет;.
• еще на женскую команду обсуждали вариант с Николаем Лопуховым — это при нем расцвела
• Шашилов устроил
Но нет, Польховского в любом случае не упускают из вида — он тоже остался в игре с уточнением: «Включить
Должность главного тренера вакантна до тех пор — внимание — пока не пройдет внеочередная конференция СБР. Уже есть ориентировочная дата — 11 июля; саму конференцию организует Правление, уставшее иметь дело с Драчевым.
Президент СБР, промежуточно победивший в схватке по тренерам, все проиграл здесь: в Правлении у него осталось лишь два союзника — Сергей Тарасов и Сергей Чепиков.
Втроем они голосовали против конференции 11 июля, но остались в меньшинстве — так что досрочные перевыборы состоятся, и летом в биатлоне наверняка сменится власть.
Это уже зависит от голосующих регионов, но сейчас шансы действующего босса СБР крайне малы.
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Вячеслав Самбур