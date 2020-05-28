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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польховский оценил идею Драчева совместить пост главы СБР и тренера

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил РИА Новости, что хочет пожелать удачи главе СБР Владимиру Драчеву, который был бы не против одновременно руководить федерацией и тренерским процессом в национальной команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России. В апреле правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон. Старшим тренером в мужской команде должен был стать Роберт Кабуков, в женской — Владимир Королькевич, главным тренером сборной — Валерий Польховский. Однако 27 мая правление СБР отказалось от этих кандидатов.

«Желание Владимира Петровича (Драчева) стать главным тренером не новшество, — сказал Польховский по телефону. — Такие примеры есть и в других командах. Можно пожелать ему удачи, чтобы он полностью руководил федерацией и тренировочным процессом. Успевать объединять это в одних руках… Я просто аплодирую».

«Понимайте, как хотите», — так ответил специалист на вопрос, был ли это сарказм.

Также Валерий Польховский был включен в список тренеров и специалистов сборных на сезон-2020/21. «Не знаю, как это понимать. Включили и включили, правлению виднее. На сегодняшний день у меня есть должность вице-президента СБР. Я не общался с Владимиром Петровичем (Драчевым). У меня был диалог с (Иваном) Черезовым, (Виктором) Майгуровым, (Алексеем) Нуждовым. Мы достаточно проговорили работу сборной. Думаю, что время покажет и расставит все на свои места», — добавил он.

«Если правление решит так, то это их право. Не могу сказать, не от меня зависит», — ответил Польховский о том, придется ли ему в дальнейшем покинуть пост вице-президента союза.

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