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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Королькевич: Внутри нашего биатлона происходит шараханье в разные стороны

Люди, занимающие руководящие посты в Союзе биатлонистов России (СБР), не могут договариваться между собой, поэтому этот вид спорта бросает в разные стороны, сказал РИА Новости тренер Владимир Королькевич.

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Источник: Спорт РИА Новости

В апреле правление утвердило другой состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон. Старшим тренером в мужской команде должен был стать Роберт Кабуков, в женской — Владимир Королькевич, главным тренером сборной — Валерий Польховский. В среду стало известно, что правление СБР отказалось от этих кандидатов.

«Понимаете, во всех нормальных странах обсуждаются и предлагаются кандидатуры не в апреле или в мае, когда начинается тренировочный процесс. Все подобные моменты проводятся гораздо раньше. Вот идеальный пример — в сборной Болгарии, где на чемпионате мира состоялся разговор, поэтому люди были готовы к этому. В российском биатлоне — шараханье в разные стороны. Если люди, работающие внутри федерации, не могут договариваться между собой, то о чем можно говорить», — сказал Королькевич по телефону.

Ранее пресс-служба Федерации биатлона Болгарии сообщила РИА Новости, что достигнуто предварительное соглашение с российскими тренерами Александром Касперовичем и Виталием Норицыным об их работе с национальной объединенной командой. «Норицына после чемпионата мира увольняли, потому заступались… Как так можно? Это просто унижение достоинства над человеком», — пояснил он.

В прошедшем сезоне Королькевич работал тренером-консультантом в мужской сборной Белоруссии.

«Контракт со сборной Белоруссии у меня закончился 30 марта, то есть сразу по окончании сезона. По работе в российской команде у меня было понимание и взаимоотношение с Валерием Николаевичем (Польховским). Приглашение меня в команду было его предложением», — добавил специалист.

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