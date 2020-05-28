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18:31 (мск), источник: ТАСС

Долги Союза биатлонистов России перед контрагентами составляют €354 тыс

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Долги Союза биатлонистов России (СБР) перед контрагентами составляют €354 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава организации Владимир Драчев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев возглавил СБР в мае 2018 года. Ранее исполнительный директор СБР Сергей Голиков предрек организации скорое банкротство.

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«Положение не из лучших, но в восходящем тренде, — сказал Драчев. — Давайте сделаю небольшой экскурс в структуру этих долгов. Некоторые долги образовались из-за увольнения [Сергея] Рожкова и фактического отстранения от работы [Дмитрия] Рочева, которые были связующими звеньями с ЦСП по подготовке финансовых бумаг и счетов на оплаты выездов сборных команд страны. Кто их заменил? [Ольга] Рогач — креатура Голикова, которая не имела представления о том, как взаимодействовать с ЦСП».

«Вследствие этих действий мы получили €415 тысяч долгов (осталось €354 тысячи) перед контрагентами за весь первый квартал. Виноват ли я в этом? Безусловно, с себя я ни в чем не снимаю вины, недосмотрел за “хозяйством” на фоне текущих проблем технического характера в сборной команде (лыжи, патроны, сервис и т. д.), доверившись “профессионалам” с “большой” буквы», — добавил он.

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