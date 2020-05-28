Долги Союза биатлонистов России перед контрагентами составляют €354 тыс

Источник: ИТАР-ТАСС

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев возглавил СБР в мае 2018 года. Ранее исполнительный директор СБР Сергей Голиков предрек организации скорое банкротство.

«Положение не из лучших, но в восходящем тренде, — сказал Драчев. — Давайте сделаю небольшой экскурс в структуру этих долгов. Некоторые долги образовались из-за увольнения [Сергея] Рожкова и фактического отстранения от работы [Дмитрия] Рочева, которые были связующими звеньями с ЦСП по подготовке финансовых бумаг и счетов на оплаты выездов сборных команд страны. Кто их заменил? [Ольга] Рогач — креатура Голикова, которая не имела представления о том, как взаимодействовать с ЦСП».