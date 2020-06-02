Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов, вызванные действиями его президента:



1) Президент союза не исполняет положения действующего законодательства РФ в части деятельности общественной организации и Устава ООО ФБ “Союз биатлонистов России”. В своих действиях он выходит далеко за рамки собственных полномочий, чем наносит существенный экономический и репутационный ущерб СБР.



2) Президент не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе.



3) Президент систематически публично раздаёт популистские и часто взаимоисключающие обещания, совершенно не сообразуясь с возможностью их выполнения.



4) Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений правления союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.



5) Президент СБР не имеет собственного мнения по многим важным вопросам и слишком часто доверяет людям, мало знакомым с положением дел в российском биатлоне, преследующим личные, часто наносящие прямой вред СБР интересы.



6) Финансовая ситуация в СБР уже в течение года ставит под прямую угрозу нормальное функционирование аппарата союза, института сборных команд и действующих программ развития и поддержки биатлона.



7) Сама программа развития СБР, являвшаяся предвыборной программой Драчёва В. П. как кандидата в президенты, не реализуется ни по одному из заявленных перед выборами 2018 года пунктов, даже с учётом возможных корректировок.



8) Заявленная деятельность президента СБР по привлечению финансовых партнёров (из программы кандидата в президенты) не осуществлялась, и более того, было приостановлено или прекращено сотрудничество с ранее имевшимися партнёрами.



9) Работа аппарата управления деятельностью СБР не организована, и любые попытки к её организации пресекаются со стороны президента союза.



10) Безответственное управление текущей деятельностью СБР привело к накоплению долговых обязательств, неисполнению обязательств перед партнёрами и спонсорами, трудовым коллективом организации. При этом в момент очередного кризиса президент СБР, как правило, перекладывал ответственность за произошедшее на очередного привлечённого им исполнителя и приводил следующего.



11) Президент СБР ведёт деятельность организации без сформированного и утверждённого правлением союза финансового плана и штатного расписания.



12) Президент СБР недопустимо редко посещает офис Союза биатлонистов, не знакомится должным образом с текущими документами и поступающими на его имя письмами и запросами, притом что сложившаяся вокруг СБР обстановка требует от его руководителя каждодневного исполнения своих обязанностей», — отмечается в заявлении.