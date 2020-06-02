В СБР объяснили исчезновение с сайта заявления членов правления
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева появилось на официальном сайте СБР
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева появилось на официальном сайте СБР
Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление, подписанное первым
«Размещение заявления членов правления СБР на официальном сайте СБР стало следствием технической ошибки. Данное заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона», — сообщили в
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