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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В СБР объяснили исчезновение с сайта заявления членов правления

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева появилось на официальном сайте СБР из-за технической ошибки, объяснили РИА Новости в пресс-службе организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление, подписанное первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным, по проведению внеочередной отчетно-выборной конференции организации. В нем утверждалось, что Драчев «не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе». Сам Драчев заявил РИА Новости, что не собирается ознакомляться с данным заявлением.

«Размещение заявления членов правления СБР на официальном сайте СБР стало следствием технической ошибки. Данное заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона», — сообщили в пресс-службе организации.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве. Драчев является главой СБР с мая 2018 года.

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