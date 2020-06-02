В СБР объяснили исчезновение с сайта заявления членов правления

Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление, подписанное первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным, по проведению внеочередной отчетно-выборной конференции организации. В нем утверждалось, что Драчев «не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе». Сам Драчев заявил РИА Новости, что не собирается ознакомляться с данным заявлением.