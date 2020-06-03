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14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IBU получил дополнительные материалы по делам российских спортсменов

Международный союз биатлонистов (IBU) получил дополнительные материалы от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делам российских спортсменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе IBU.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, попавших под подозрение в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории, информация была передана в 28 организаций: 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.

«IBU и еще 26 других международных федераций получили дополнительную информацию от отдела WADA, который занимается расследованием российского дела», — заявили в пресс-службе.

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