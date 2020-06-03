IBU получил дополнительные материалы по делам российских спортсменов

Ранее WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, попавших под подозрение в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории, информация была передана в 28 организаций: 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.