IBU получил дополнительные материалы по делам российских спортсменов
Международный союз биатлонистов (IBU) получил дополнительные материалы от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делам российских спортсменов, сообщили РИА Новости в
Международный союз биатлонистов (IBU) получил дополнительные материалы от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делам российских спортсменов, сообщили РИА Новости в
Ранее WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, попавших под подозрение в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории, информация была передана в 28 организаций: 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.
«IBU и еще 26 других международных федераций получили дополнительную информацию от отдела WADA, который занимается расследованием российского дела», — заявили в