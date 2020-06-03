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3 июня, источник: Чемпионат.com

Касперович и Норицын не смогут провести первый сбор со сборной Болгарии по биатлону

Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не смогут присоединиться к сборной Болгарии по биатлону, которая готовится к первому предсезонному сбору.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, о назначении специалистов в команду стало известно в мае. Касперович и Норицын пока не подписали контракты, так как не могут прибыть в Болгарию из-за запрета посещать страну во время пандемии коронавируса гражданам государств, не являющимися членами Евросоюза.

«Никто не знает, когда это станет возможным, но мы очень надеемся, что это произойдёт в середине июня. Сейчас принято решение, что 8 июня команда начнёт тренировочные сборы под руководством болгарского помощника тренера Красимира Дочева, который находится в контакте с Касперовичем и Норицыным, он представит спортсменам их тренировочную программу», — приводит слова представителя пресс-службы болгарской команды ТАСС.

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