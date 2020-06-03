Тарасов: Саботаж в СБР привел к бардаку, правление целенаправленно «топит» Драчева

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Шесть из десяти членов правления СБР в апреле проголосовали за проведение внеочередной выборной конференции с целью избрания нового президента организации. В оппозиции к действующему главе СБР состоят Алексей Нуждов, Виктор Майгуров, Юрий Векшин, Иван Черезов, Алексей Ермашов и Андрей Левунин. Драчева поддерживают Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

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«Видя происходящее, я уже месяца три старался не участвовать в заседаниях правления. Их созывает не президент, а само правление. Пользуясь большинством голосов, они сами назначали даты, формировали повестку, принимали решения, не согласовывая их с президентом. Считаю, что это саботаж и бардак: вместо попытки найти общий язык с президентом они вели себя по заранее оговоренному плану», — сказал Тарасов.

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«Мне трудно представить, чтобы такое творилось в других видах спорта. В СБР же роль президента решили свести к минимуму», — подчеркнул он.

Тарасов признает, что за два года после избрания Драчев совершил немало ошибок, однако правление в трудных ситуациях не помогало ему, а, напротив, усугубляло ситуацию. «Человек пришел с благими намерениями, а его все начали поливать грязью, команда, которую он набрал, его подставляет со всех сторон: вместо того, чтобы поддержать, они все спихнули на него и “топят” человека. При этом правление ему связывает руки и не дает ничего сделать. Смотреть на все это тяжело, не знаю, как он все это терпит», — сказал олимпийский чемпион.