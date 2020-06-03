Тарасов: Майгуров хочет взять реванш у Драчева за поражение на выборах главы СБР

Источник: РИА "Новости"

Шесть из десяти членов правления СБР в апреле проголосовали за проведение внеочередной выборной конференции с целью избрания нового президента организации. В оппозиции к действующему главе организации состоят Алексей Нуждов, Виктор Майгуров, Юрий Векшин, Иван Черезов, Алексей Ермашов и Андрей Левунин. Драчева поддерживают Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. В мае 2018 года Майгуров был единственным конкурентом Драчева на выборах президента СБР.

«Большинство из этой шестерки биатлон только по книжкам знают. Это не касается знаменитого биатлониста Виктора Майгурова, но в нем, видимо, сидит обида за проигранные Владимиру Петровичу выборы. Он долго молчал, но вынашивал случай сместить его с этой должности и в итоге сумел найти единомышленников», — сказал Тарасов.

Собеседник агентства отметил, что Драчев ошибся, пригласив два года назад в правление СБР людей, которые теперь блокируют его решения, в том числе касающиеся развития биатлона в регионах. «Основная его ошибка заключается в том, что он набрал эту команду, которой доверял и очень долго, — сказал Тарасов. — Мы пытались исполнять решения тренерского совета, просьбы регионов, которым Владимир Петрович давал обещания, а правление в ответ говорило, что мы так делать не будем, поскольку всем не угодишь».