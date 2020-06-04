Тарасов заявил, что критика Тихонова отпугнула потенциальных спонсоров СБР

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

В 2018 году Тихонов поддержал Драчева во время выборов главы СБР, однако после начал критиковать его управленческие решения. Президент СБР не смог привлечь в организацию обещанных средств, сейчас ей грозит банкротство.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я был вместе с Владимиром Петровичем на переговорах и был свидетелем того, как ему обещали деньги. Но сказались невероятное стечение обстоятельств, финансовое положение в стране и та грязь, которая возникла вокруг СБР. Большую роль сыграл Александр Иванович Тихонов, который нес негатив в сторону президента и его команды. Люди, которые были готовы к сотрудничеству, просто не захотели наступать на эту грязь», — сказал Тарасов.

«Александр Иванович своим мнением отпугивал спонсоров от СБР. Он же считает, что хорошо только там, где он есть. А там, где его нет, все плохо и заслуживает критики, везде говорит так, как ему выгодно. Сначала Дмитрий Васильев у него был главным из бездельников, а теперь он единственный, кто достоин стать президентом», — добавил он.