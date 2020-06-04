Королькевич намерен добиться от Драчева извинений за бездоказательные обвинения

Источник: РИА "Новости"

Драчев выступал против назначения Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России. Свое нежелание видеть его в команде он объяснял тем, что в группе специалиста к Олимпиаде в Сочи готовились биатлонистки, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. При этом доказательства причастности Королькевича к этим нарушениям отсутствуют.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Будем заниматься этим вопросом, просто так я этого не оставлю, но для начала я хотел бы обсудить эту ситуацию с Драчевым. Я пытался дозвониться до него, поставить его в известность и услышать его реакцию, но трубку он так и не поднял. Видимо, это связано с тем, что он чувствует свою вину; если человек так уверенно обо всем этом говорит, то почему боится ответить? Если у него есть аргументы, то пусть он выдвинет», — сказал Королькевич.

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«Драчев за время во главе СБР дал много неадекватных интервью, это видно даже на примере бывшего тренера сборной Виталия Норицына. Сначала на чемпионате мира в Италии он объявил о его увольнении, а после заявил, что собирался назначить в новый тренерский штаб. То есть наблюдается шараханье из стороны в сторону, что не делает чести руководителю. Прежде чем сказать что-то публично, нужно все взвесить», — добавил он.

Специалист не исключает, что во время процесса согласования его кандидатуры Драчев мог еще больше подорвать его репутацию. «Появившееся в печати — не самое страшное. При обсуждении этого на уровне того же министра, думаю, грязи было еще больше, что позволяло ему отстаивать свои интересы», — заметил Королькевич.