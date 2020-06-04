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4 июня, источник: ТАСС

Королькевич намерен добиться от Драчева извинений за бездоказательные обвинения

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер Владимир Королькевич намерен добиться от главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева извинений за бездоказательные намеки на его возможную причастность к допинговым нарушениям Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт при их подготовке к Олимпийским играм в Сочи. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Драчев выступал против назначения Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России. Свое нежелание видеть его в команде он объяснял тем, что в группе специалиста к Олимпиаде в Сочи готовились биатлонистки, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. При этом доказательства причастности Королькевича к этим нарушениям отсутствуют.

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«Будем заниматься этим вопросом, просто так я этого не оставлю, но для начала я хотел бы обсудить эту ситуацию с Драчевым. Я пытался дозвониться до него, поставить его в известность и услышать его реакцию, но трубку он так и не поднял. Видимо, это связано с тем, что он чувствует свою вину; если человек так уверенно обо всем этом говорит, то почему боится ответить? Если у него есть аргументы, то пусть он выдвинет», — сказал Королькевич.

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«Драчев за время во главе СБР дал много неадекватных интервью, это видно даже на примере бывшего тренера сборной Виталия Норицына. Сначала на чемпионате мира в Италии он объявил о его увольнении, а после заявил, что собирался назначить в новый тренерский штаб. То есть наблюдается шараханье из стороны в сторону, что не делает чести руководителю. Прежде чем сказать что-то публично, нужно все взвесить», — добавил он.

Специалист не исключает, что во время процесса согласования его кандидатуры Драчев мог еще больше подорвать его репутацию. «Появившееся в печати — не самое страшное. При обсуждении этого на уровне того же министра, думаю, грязи было еще больше, что позволяло ему отстаивать свои интересы», — заметил Королькевич.

В связи с нежеланием Драчева рекомендовать Королькевича на пост старшего тренера женской сборной Министерству спорта РФ правление СБР пересмотрело свое апрельское решение. В итоге на эту должность должен быть назначен Михаил Шашилов.

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