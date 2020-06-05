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10:32 (мск), источник: ТАСС

Королькевич: Давать Логинову советы по поводу травли за допинговое прошлое неуместно

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Словенский тренер Владимир Королькевич считает неуместным давать советы чемпиону мира по биатлону Александру Логинову по поводу того, как ему остановить травлю, связанную с допинговым прошлым. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ряд соперников призвали Логинова публично извиниться и объяснить причину попадания в 2013 году в его организм эритропоэтина, что повлекло дисквалификацию. Российский биатлонист считает себя невиновным, однако подробности того дела не раскрывает.

«Логинов понес наказание и доказал, что способен честно выступать на самом высоком уровне, он стал чемпионом мира, несмотря на колоссальное давление. Саша в хорошем возрасте, он может показывать максимальные результаты, поэтому я считаю, что ему надо продолжать карьеру и по возможности уходить от вопросов про допинг. Ясно, что это тяжело, но, по крайней мере, пытаться надо», — сказал Королькевич.

«Это его проблема, и ему самому надо решать, как поступать. Давать советы здесь абсолютно не к месту», — добавил он.

Среди соперников 28-летнего российского биатлониста есть сторонники пожизненной дисквалификации за использования ЭПО. В их числе олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон.

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