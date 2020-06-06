Королькевич считает, что Союз биатлонистов России должен возглавить Майгуров

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Решение провести внеочередную выборную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло на фоне разногласий, которые возникли у них с действующим президентом организации Владимиром Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон.

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«Считаю, Виктор Майгуров обладает достаточным авторитетом, чтобы возглавить Союз биатлонистов России. Все-таки он был вице-президентом международной федерации, нареканий к его работе не было, так что к его мнению многие будут прислушиваться, ему будет легче выстраивать диалог», — считает Королькевич.

«Он и спортсменом был успешным, так что, думаю, он смог бы принести большую пользу российскому биатлону», — добавил он.

Майгуров — трехкратный чемпион мира, с 2014 по 2018 год он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU), сейчас входит в правление СБР. Внеочередная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках.