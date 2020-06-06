Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
12:36 (мск), источник: ТАСС

Королькевич считает, что Союз биатлонистов России должен возглавить Майгуров

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Виктор Майгуров является подходящей кандидатурой на должность президента Союза биатлонистов России (СБР). Такое мнение ТАСС высказал словенский тренер по биатлону и лыжным гонкам Владимир Королькевич.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Решение провести внеочередную выборную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло на фоне разногласий, которые возникли у них с действующим президентом организации Владимиром Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Считаю, Виктор Майгуров обладает достаточным авторитетом, чтобы возглавить Союз биатлонистов России. Все-таки он был вице-президентом международной федерации, нареканий к его работе не было, так что к его мнению многие будут прислушиваться, ему будет легче выстраивать диалог», — считает Королькевич.

«Он и спортсменом был успешным, так что, думаю, он смог бы принести большую пользу российскому биатлону», — добавил он.

Майгуров — трехкратный чемпион мира, с 2014 по 2018 год он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU), сейчас входит в правление СБР. Внеочередная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
«Барселона» на днях начнет переговоры с Месси о новом контракте
СМИ: Клуб Серии A расторг контракт с Балотелли
Легендарный боец назвал топ-10 супертяжей в истории бокса
Экс-игрок «Реала» назвал Роналду очень эгоистичным футболистом
Менеджер считает, что у Ласицкене есть риск пропуска состязаний
Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с Моуринью
Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь