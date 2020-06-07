Королькевич заявил, что недоверие к российскому биатлону за рубежом сохраняется

Источник: РИА "Новости"

Союз биатлонистов России до сих пор не добился восстановления полноправного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU), ограничения были наложены в конце 2017 года на фоне крупнейшего в истории российского спорта допингового скандала.

«Ясно, что больше половины стран смотрит на российский биатлон настороженно и определенное недоверие все же присутствует, — сказал Королькевич. — И самое страшное, что в этих условиях российский биатлон своими же руками только усугубляет ситуацию».

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступал против назначения Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России. Свое нежелание видеть его в команде он объяснял тем, что в группе специалиста к Олимпиаде в Сочи готовились биатлонистки, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил — Екатерина Юрлова и Ирина Старых. Доказательства причастности Королькевича к этим нарушениям отсутствуют.

«Подобные заявления не делают чести руководству федерации, тем более ее президенту. Ведь они не проходят мимо, все это формирует у людей, у руководства международной федерации определенное мнение. Получается, этим они рубят сук, на котором сидят. Надо проводить последовательную политику, направленную на исправление ситуации, а не искать негативные моменты и выносить их на публику», — добавил он.