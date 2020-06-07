Команда, для которой и серебро было неудачей. «Золотая четвёрка» русского биатлона
Вспоминаем славные времена, когда биатлонисты регулярно побеждали, а Губерниев мерил отрывы россиян трамвайными остановками.
Вспоминаем славные времена, когда биатлонисты регулярно побеждали, а Губерниев мерил отрывы россиян трамвайными остановками.
Сейчас такое представить трудно, но
И биатлон не отставал. Мужская российская четвёрка на протяжении двух сезонов подряд не опускалась ниже второго места в эстафетах. Причём случилось это в момент, когда в нашем мужском биатлоне происходила смена поколений и ничего не предвещало успехов.
Павел Ростовцев, Сергей Чепиков и Сергей Рожков — на этих людях держался российский биатлон начала XXI века. Но перед сезоном 2006/07 Ростовцев объявил о завершении карьеры, Чепиков был на излёте карьеры и уже не показывал солидных результатов. Рожков был неплох, однако тренерский штаб сборной России решил сделать ставку на более молодых биатлонистов.
Одним из них стала восходящая звезда российского и мирового биатлона Максим Чудов. Молодой биатлонист сразу поразил всех скоростью, а со временем подтянул и стрельбу. Неожиданно удачно ворвался в команду и Дмитрий Ярошенко, который до сезона 2006/07 эпизодически появлялся в сборной. А на первом же этапе нового сезона Кубка мира взял два личных подиума.
Зато этот успех стал началом истории легендарной золотой эстафетной четвёрки российского биатлона.
На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене Круглов немного прибавил, но всё равно был далёк от призовых мест в личных гонках. Тем не менее, тренеры доверили ему место в эстафете. И не
В преследовании наши парни и вовсе заняли весь пьедестал почёта — вслед за Кругловым финишировали Ярошенко и Чудов. А после того, как наши в том же Оберхофе уничтожили конкурентов в эстафете, стало понятно, что эта тройка плюс Черезов — всерьёз и надолго.
На чемпионат мира в Антхольце сборная России приехала в статусе одного из главных фаворитов. А ведь российские биатлонисты семь лет не могли выиграть эстафету на мировых первенствах. Только вот личные гонки в Антхольце-2007 не задались. И если бы не феноменальный рывок Чудова к серебру на последнем круге пасьюта, мужская команда была бы вообще без медалей.
Спасти этот чемпионат мира могла только победа в эстафете — даже второе место было бы неудачей. Состав, конечно, был понятен задолго до старта. Черезов отлично начал гонку и подарил Чудову 30 секунд преимущества. Максим добавил ещё 10 секунд для Ярошенко, который отдал эстафету Круглову в полутора минутах впереди всех остальных. Николай мог расслабиться, но нет: свой этап он прошёл даже быстрее грозного преследователя —
Россияне использовали на всех лишь один дополнительный патрон. Это была гонка мечты. А когда Круглов закрыл последнюю мишень на «стойке», комментатор Дмитрий Губерниев необычным образом измерил отрыв от преследователей: так появились «15 трамвайных остановок».
В следующем сезоне ещё ярче зажглась звезда Дмитрия Ярошенко, который стал вторым в общем зачёте Кубка мира. Но и остальные члены золотой четвёрки были хороши. Черезов стал пятым в «тотале», Чудов и Круглов также вошли в топ-10. Тренеры даже и не думали менять состав эстафеты, и наши парни вновь не опускались ниже второго места в этой дисциплине на протяжении всего сезона. Лишь в одной гонке Андрей Маковеев заменил Черезова.
В отличие от предыдущего года за победу на чемпионате мира-2008 в Эстерсунде пришлось бороться гораздо активнее. Черезов и Круглов очень старались, но не смогли создать большого задела перед соперниками. Зато это блестяще получилось у Ярошенко, который привёз Чудову целую минуту. И Максим с флагом зафиксировал очередной триумф российского биатлона.
Тогда казалось, что наше доминирование будет продолжаться ещё долго. Ведь на подступах к золотой четвёрке были талантливые Евгений Устюгов и Андрей Маковеев…
История золотой четвёрки была закончена. Конечно, и после неё были яркие победы: можно вспомнить, например, золото на Олимпиаде в Сочи, которого, кстати, Россия может лишиться.
Однако такой уверенности в мощи нашей биатлонной сборной нет уже больше десяти лет.
Александр Говоров