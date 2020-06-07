Летний чемпионат мира по биатлону в этом году отменен
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) отменил летний чемпионат мира в Германии
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) отменил летний чемпионат мира в Германии
Соревнования должны были пройти с 19 по 23 августа в Рупольдинге. Конгресс организации в Праге также перенесен с сентября на ноябрь. Следующий летний чемпионат мира должен пройти в чешском