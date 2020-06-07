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7 июня, источник: БЕЛТА

Летний чемпионат мира по биатлону в этом году отменен

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) отменил летний чемпионат мира в Германии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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Соревнования должны были пройти с 19 по 23 августа в Рупольдинге. Конгресс организации в Праге также перенесен с сентября на ноябрь. Следующий летний чемпионат мира должен пройти в чешском Нове-Место в 2021 году.

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