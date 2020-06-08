Драчев ожидает роста долга Союза биатлонистов России перед международной федерацией

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

В воскресенье завершилось двухдневное заседание исполкома IBU, на котором был заслушан доклад рабочей группы по восстановлению прав СБР. В связи с пандемией коронавируса этот процесс был приостановлен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9ecbe301b8952244230e" data-vnd="9ecbe301b8952244230e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9ecbe301b8952244230e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Обновленной информации по сумме долга мы не получали, она осталась такой, какой и была на 4 февраля, — сказал Драчев. — Но не удивлюсь, если эта сумма уже возросла. С тех пор прошло несколько разбирательств [по допинговым делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой], к работе привлекались юристы, и за это все мы должны будем заплатить».

К октябрю 2019 года СБР возместил IBU €550 тыс. из €700 тыс., однако к февралю сумма компенсации вновь увеличилась. На начало года она составляла более €350 тыс.