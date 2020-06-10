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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский биатлонист рассказал, в каких сборных больше всего астматиков

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал применение противоастматических препаратов иностранными спортсменами.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявляла, что не верит в то, что норвежские биатлонисты способны добиваться высоких результатов без специальной медицинской помощи и использования препаратов от астмы.

«Насколько я знаю, в биатлоне есть много астматиков: из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они использовали баллончики против астмы. Не знаю, насколько это помогает, у меня просто нет причин пробовать эти препараты. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно может улучшать результаты», — сказал Пидручный во время прямого эфира в аккаунте Playpro.media в Instagram.

В минувшем сезоне Пидручный занял 17-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону.

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