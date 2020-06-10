Украинский биатлонист рассказал, в каких сборных больше всего астматиков
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал применение противоастматических препаратов иностранными спортсменами.
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал применение противоастматических препаратов иностранными спортсменами.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявляла, что не верит в то, что норвежские биатлонисты способны добиваться высоких результатов без специальной медицинской помощи и использования препаратов от астмы.
«Насколько я знаю, в биатлоне есть много астматиков: из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они использовали баллончики против астмы. Не знаю, насколько это помогает, у меня просто нет причин пробовать эти препараты. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно может улучшать результаты», — сказал Пидручный во время прямого эфира в аккаунте Playpro.media в Instagram.
В минувшем сезоне Пидручный занял 17-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону.