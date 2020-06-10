Украинский биатлонист рассказал, в каких сборных больше всего астматиков

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявляла, что не верит в то, что норвежские биатлонисты способны добиваться высоких результатов без специальной медицинской помощи и использования препаратов от астмы.

«Насколько я знаю, в биатлоне есть много астматиков: из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они использовали баллончики против астмы. Не знаю, насколько это помогает, у меня просто нет причин пробовать эти препараты. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно может улучшать результаты», — сказал Пидручный во время прямого эфира в аккаунте Playpro.media в Instagram.