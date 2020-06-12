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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший президент IBU не скрывал допинг-проб россиян. Но нас все равно могут лишить флага

Адвокат уверяет, что с Андерса Бессеберга снята часть обвинений. Но русский след в деле о коррупции в Международном союзе биатлонистов не исчез.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Обвинение в допинговом мошенничестве было связано с тем, что Бессеберг якобы помогал российским биатлонистам участвовать в соревнованиях, даже если они использовали запрещенные препараты или методы. Это обвинение больше не является частью расследования, — заявил в интервью компании TV2 адвокат Бессеберга Норберт Весс.

При этом с Бессеберга не сняты остальные обвинения в коррупции и следствие над ним на территории Норвегии продолжается. Напомним, обвинения были предъявлены после полицейского обыска в штаб-квартире IBU в Зальцбурге весной 2018 года. Вскоре после него Бессеберг и другие руководители федерации ушли в отставку.

К российскому следу в деле Бессеберга еще вернутся?

Даже адвокат не отрицает: Бессеберга больше не обвиняют в сокрытии российских допинговых проб вовсе не потому, что таких фактов точно не было. Но расследование по этим обвинениям предполагает следственные действия, в том числе, и на территории России. А это долгая и дорогая процедура согласований между странами, сложного документооборота и так далее.

Прагматичная норвежская полиция решила, что ввязываться в это ради не самых тяжелых обвинений не имеет смысла. Даже в деле Бессеберга есть еще много всего, в том числе и коррупции. Поэтому «российский след» пока отмели. Но это не значит, что к нему со временем не вернутся, особенно если всплывут какие-то серьезные улики.

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Известные российские спортсмены, пойманные на допинге

Пока же Бессеберга обвиняют в многочисленных эпизодах коррупции в период с 2012 по 2017 годы. По оценке следователей, вместе с генеральным секретарем IBU Николь Реш они в общей сложности получили взяток на сумму около 300 тысяч долларов. Предполагалось, что львиная доля этой суммы была получена как раз от российских спортсменов в обмен за закрытие допинговых дел.

Бессеберг и Реш все отрицают и настаивают на собственной невиновности. Судя по тому, что за два года следствия и обысков никаких конкретных доказательств для суда не нашлось, шансы оправдаться у них есть. Хотя полиция может затягивать дело для сбора улик еще очень долго. Пока даже примерно дата суда не называется.

Ждем перепроверки допинг-проб

Тут сложно не провести аналогий с процессом в легкой атлетике против бывшего президента Ламина Диака, который идет в Париже прямо сейчас. Суть обвинений там такая же: взятки за скрытие положительных проб плюс российский след. Вот только суммы совсем иного порядка: минимум по полтора миллиона долларов в каждом пункте. За 300 тысяч долларов за пять лет 87-летний Диак вряд ли бы стал вообще встал бы со своего кресла.

Скорее всего, и Диак, и Бессеберг теперь сядут в тюрьму или в лучшем случае получат условный срок. А имидж России как допинговой державы получит еще одно подтверждение.

Будут ли теперь новые дисквалификации наших звезд? Вряд ли, тут важнее будет перепроверка допинг-проб и электронная база данных LIMS.

А вот на восстановление в правах СБР процесс против Бессеберга вполне может повлиять. Напомним, на данный момент наша федерация имеет лишь условное членство и в любой момент может потерять право выставлять спортсменов на соревнования под своим флагом. Чтобы восстановиться, мы должны выплатить порядка 350 тысяч евро долга, плюс выполнить еще 11 критериев.

Учитывая, что в российском биатлоне на носу внеочередные выборы президента, национальной федерации сейчас точно не до этого. И очень зря. Потому что выкинуть нас ничего не стоит, и пример легкоатлетов это подтверждает. Тот же Бессеберг в любой момент может начать вспоминать российские фамилии, и тогда наш биатлон уже точно ничто не спасет.

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