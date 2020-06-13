Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки

«Когда в 2017 году она написала, что встречается со мной, расистские комментарии посыпались отовсюду — Из России, Германии, Чехии, и из Норвегии тоже. Всегда знал, что расизм — серьёзная проблема, но, пожалуй, в Норвегии многие думают, что это нечто далёкое от нашего общества. Однако эта проблема всегда рядом, она тлеет и в любой момент может разгореться. Это заслуживает осуждения.



За последний месяц люди в Норвегии увидели больше доказательств того, что расизм везде вокруг нас, затрагивает многих из тех, кто не попадает в категорию возможных жертв расизма. Мы, не входящие в неё, не всегда можем полностью проникнуться этой проблемой, потому что не испытываем её на себе. Но когда это касается кого-то близкого, проблема становится более реальной. Нужно положить конец расизму в обществе», — приводит слова Бё TV2.