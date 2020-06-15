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13:38 (мск), источник: ТАСС

Касперович и Норицын подписали двухлетние контракты с Болгарской федерацией биатлона

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын подписали двухлетние контракты с Болгарской федерацией биатлона. Об этом ТАСС сообщил Касперович.

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Источник: РИА "Новости"

62-летний Касперович будет работать на посту главного тренера болгарской сборной, 36-летний Норицын — его помощника.

«Вылететь в Болгарию не получилось, ближайший рейс запланирован на 1 июля, — сказал Касперович. — Но болгарская федерация прислала нам контракты, которые я и Виталий подписали. Они пока рассчитаны на два года, до Олимпиады».

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Сборная Болгарии начала первый предсезонный сбор без российских специалистов, которые пока не могут присоединиться к команде в связи с ограничительными мерами стран, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

«С командой работаем дистанционно, выполнение наших планов на месте отслеживает мой болгарский помощник», — сказал собеседник агентства.

Касперович в прошлом возглавлял сборную России, он является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова. В последние годы он возглавлял команду Санкт-Петербурга. Норицын последние два года работал старшим тренером женской сборной России.

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