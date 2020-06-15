Белозеров возглавил резервный состав мужской сборной России по биатлону

В прошлом сезоне Белозеров работал старшим тренером мужской команды. В мае на этом посту его сменил Юрий Каминский, однако решением правления Союза биатлонистов России (СБР) Белозеров остался в тренерском штабе команды.

«Мы распределили обязанности, я перешел на должность старшего тренера резервной команды, — сказал Белозеров. — Сожалений по этому поводу нет. Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдет перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью».