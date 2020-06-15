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14:20 (мск), источник: ТАСС

Белозеров возглавил резервный состав мужской сборной России по биатлону

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сергей Белозеров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону. Об этом специалист рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Белозеров работал старшим тренером мужской команды. В мае на этом посту его сменил Юрий Каминский, однако решением правления Союза биатлонистов России (СБР) Белозеров остался в тренерском штабе команды.

«Мы распределили обязанности, я перешел на должность старшего тренера резервной команды, — сказал Белозеров. — Сожалений по этому поводу нет. Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдет перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью».

Белозеров уточнил, что будет тренировать биатлонистов, включенных в команду «Б». Пост старшего тренера по резерву сохранит Николай Большаков, он продолжит работать с юниорскими и юношескими составами.

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