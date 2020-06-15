Алексей Волков будет отвечать за стрельбу в женской сборной России по биатлону

«Со мной будут работать Николай Загурский и Алексей Волков, который будет отвечать за стрельбу, — сказал Шашилов, который был утвержден на посту старшего тренера сборной в мае. — Алексей уже приезжал ко мне в Свердловскую область, здесь мы проводили тренировки».

Волкову в апреле исполнилось 32 года. Он является победителем чемпионата мира 2017 года в эстафете, семикратным чемпионом Европы, четырехкратным чемпионом мира по летнему биатлону, многократным чемпионом России. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Волков завоевал золотую медаль в эстафете, однако лишится награды, если напарник по той гонке Евгений Устюгов не сможет доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.