Логинов вошел в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов на сезон-2020/21
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свой пул
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свой пул
По информации, предоставленной IBU, в международный пул
В международный пул
Также в пул вошли Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Максим Цветков, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Анастасия Халиуллина, Инна Худорожкова, Светлана Миронова, Анастасия Поршнева, Анастасия Шевченко, Ирина Старых, Виктория Сливко и Дарья Виролайнен.
IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.
Спортсмены, включенные в международный пул