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10:25 (мск), источник: ТАСС

Логинов вошел в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов на сезон-2020/21

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свой пул допинг-тестирования на следующий сезон 26 российских спортсменов, что почти в два раза меньше, чем было в сезоне-2019/20. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.

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Источник: РИА "Новости"

По информации, предоставленной IBU, в международный пул допинг-тестирования на сезон-2020/21 входят 138 спортсменов (по 69 мужчин и женщин), Россия в этом списке представлена 26 атлетами (по 13 мужчин и женщин). Второе и третье места по представительству делят Норвегия и Украина (по 13 спортсменов), четвертое и пятое — Германия и Белоруссия (по 10). В сезоне-2019/20 Россия в пуле тестирования IBU была представлена 49 спортсменами (23 мужчины и 26 женщин).

В международный пул допинг-тестирования входят все ведущие биатлонисты России, включая чемпиона мира 2020 года Александра Логинова, победительницу чемпионата мира — 2015 и серебряного призера мирового первенства в 2019 году Екатерину Юрлову-Перхт. В российский пул также включены дисквалифицированная за нарушения правил доступности Маргарита Васильева и Ольга Подчуфарова, ранее заявлявшая о своем желании выступать за сборную Словении.

Также в пул вошли Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Максим Цветков, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Анастасия Халиуллина, Инна Худорожкова, Светлана Миронова, Анастасия Поршнева, Анастасия Шевченко, Ирина Старых, Виктория Сливко и Дарья Виролайнен.

IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

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