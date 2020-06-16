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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый сбор российских биатлонистов может быть отменён из-за жёстких ограничительных мер

Первый централизованный сбор национальной биатлонной команды России в Рыбинске может быть отменён, сообщает News.ru.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, причиной могут послужить жёсткие ограничительные меры в регионе. За 48 часов до прибытия в Москву спортсмены должны получить справку об отрицательном тесте на коронавирус, после чего провести восемь дней в обсервации, пройти углублённое медицинское обследование и только после этого уехать в Рыбинск. Именно пункт об обязательной обсервации не устраивает региональные команды, так как в течение этого времени спортсмен не может продолжать подготовку, однако по-прежнему рискует заразиться.

Сообщается, что в случае отмены сбора в Рыбинске сборная сможет собраться в полном составе только в сентябре в Чайковском, где планируется провести летний чемпионат России. До этого момента биатлонисты продолжат тренироваться в регионах самостоятельно.

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