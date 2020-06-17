Сестра Логинова о дисквалификации биатлониста: Саша ничего не объяснил

Источник: Спорт РИА Новости

Логинов был дисквалифицирован на два года после обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина (ЭПО). После дисквалификации он вернулся к соревновательной деятельности в 2016 году, однако до сих пор некоторые иностранные биатлонисты утверждают, что российский спортсмен не заслуживает доверия, так как не считает себя виноватым.

«О Сашиной дисквалификации я узнала от мамы. Мы с мужем были в Финляндии. Мама позвонила и сказала: “Тань, у Саши положительная допинг-проба”. Это была ужасная новость. Мы все были расстроены и злы. Был момент, когда нам казалось, что весь мир обернулся против нас. Саша ничего не объяснил. Единственное, он говорил: “Если бы это было бы правдой, то я бы так и сказал”. В принципе, мог вообще тогда молчать, потому что мы не сомневались в нем ни секунды. Мы его очень хорошо знаем. Вообще эта ситуация абсурдна. Кому нужен парень из региона? Кому нужно было его пичкать?» — приводит слова Татьяны «Матч ТВ».

«Было очень обидно за Сашу. В эти два года дисквалификации он много анализировал эту ситуацию и то, как она могла произойти. Но Саша не замкнулся, он продолжал упорно тренироваться. Внешне не было заметно, что он переживает. Сашка не из тех людей, которые будут разводить сопли, он понимает, что вокруг него семья, и что она переживает. Думаю, в той ситуации он выбрал вектор поддержки — что все будет нормально. Я была уверена, что он вернется в биатлон», — добавила сестра спортсмена.