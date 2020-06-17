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18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Резцова раскритиковала Логинова и Юрлову-Перхт за подготовку к сезону

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала биатлонистов Александра Логинова и Екатерину Юрлову-Перхт за их индивидуальную подготовку к следующему сезону.

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Источник: Спорт РИА Новости

Логинов и Юрлова-Перхт летом не проходят централизованную подготовку вместе со сборной России. Оба биатлониста занимаются отдельно со своими личными тренерами.

«Юрлова готовилась с отцом. Я считаю, что это неправильно. Если мы единая команда, то Катя, тем более как лидер, должна быть в этом коллективе. Логинов тоже должен быть в команде, подавать всем пример, чтобы за ним тянулись другие ребята. Если вы хотите самостоятельно тренироваться — пожалуйста, готовьтесь за свой счет, на деньги спонсоров. Но и отбираться тогда будете по иным принципам. По результатам на этапах Кубка мира», — рассказала Резцова в интервью «Комсомольской правде».

«Раскол на несколько команд, бригад — это неправильный путь. Это мое мнение. Если есть единая сборная России по биатлону, в которой 10 лучших мужчин и 10 лучших женщин, то они должны готовиться централизованно, все четырехлетие до Олимпиады», — добавила Резцова.

В минувшем сезоне Логинов занял седьмое место в общем зачете Кубка мира, а Юрлова-Перхт расположилась на 17-й строчке рейтинга.

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