Резцова раскритиковала Логинова и Юрлову-Перхт за подготовку к сезону

«Юрлова готовилась с отцом. Я считаю, что это неправильно. Если мы единая команда, то Катя, тем более как лидер, должна быть в этом коллективе. Логинов тоже должен быть в команде, подавать всем пример, чтобы за ним тянулись другие ребята. Если вы хотите самостоятельно тренироваться — пожалуйста, готовьтесь за свой счет, на деньги спонсоров. Но и отбираться тогда будете по иным принципам. По результатам на этапах Кубка мира», — рассказала Резцова в интервью «Комсомольской правде».