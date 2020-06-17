Резцова раскритиковала Логинова и Юрлову-Перхт за подготовку к сезону
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала биатлонистов Александра Логинова и Екатерину
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала биатлонистов Александра Логинова и Екатерину
Логинов и
«Юрлова готовилась с отцом. Я считаю, что это неправильно. Если мы единая команда, то Катя, тем более как лидер, должна быть в этом коллективе. Логинов тоже должен быть в команде, подавать всем пример, чтобы за ним тянулись другие ребята. Если вы хотите самостоятельно тренироваться — пожалуйста, готовьтесь за свой счет, на деньги спонсоров. Но и отбираться тогда будете по иным принципам. По результатам на этапах Кубка мира», — рассказала Резцова в интервью «Комсомольской правде».
«Раскол на несколько команд, бригад — это неправильный путь. Это мое мнение. Если есть единая сборная России по биатлону, в которой 10 лучших мужчин и 10 лучших женщин, то они должны готовиться централизованно, все четырехлетие до Олимпиады», — добавила Резцова.
В минувшем сезоне Логинов занял седьмое место в общем зачете Кубка мира, а