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19 июня, источник: Спорт-Экспресс

Майгуров пойдет в президенты СБР. Вместе с ним может появиться попечительский совет

Трехкратный чемпион мира, член Правления Союзов биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров будет выдвигаться в президенты СБР.

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Источник: Спорт-Экспресс

11 июля должна состояться отчетно-выборная конференция, на которой, возможно, будет выбран новый руководитель российского биатлона. Напомним, что на выборах в 2018 году в упорной борьбе Владимир Драчев обошел именно Майгурова.

— Сейчас грядут внеочередные выборы и, насколько мне известно, там планируется попытка создания попечительского совета, — сообщил руководитель медиа-службы СБР Константин Бойцов. — Иначе вопросы финансирования просто не решить. Михаил Прохоров в свое время был, по сути, председателем попечительского совета. И набрал команду, которая должна была непосредственно управлять процессом. Как это часто бывает в олигархических структурах, там оказалось довольно много людей, которые разбирались в теме очень приблизительно, но считали, что знают все лучше остальных. Мне кажется, они сильно навредили имиджу Прохорова.

— За кем готов прийти попечительский совет сейчас? За Майгуровым?

— Насколько я знаю — да. Именно за ним.

— О попечительском совете какого уровня идет речь?

— Я не имею права озвучивать такую информацию. Будет правильно, если каждый кандидат сам назовет свою команду. Но все мы знаем, кто поддерживал Майгурова на выборах-2018 (Владимир Якушев, тогда губернатор Тюменской области, а сейчас — министр строительства. — Прим. «СЭ»). С тех пор мало что изменилось. (Владимир Иванов).

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