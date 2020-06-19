Майгуров пойдет в президенты СБР. Вместе с ним может появиться попечительский совет

Источник: Спорт-Экспресс

11 июля должна состояться отчетно-выборная конференция, на которой, возможно, будет выбран новый руководитель российского биатлона. Напомним, что на выборах в 2018 году в упорной борьбе Владимир Драчев обошел именно Майгурова.

— Сейчас грядут внеочередные выборы и, насколько мне известно, там планируется попытка создания попечительского совета, — сообщил руководитель медиа-службы СБР Константин Бойцов. — Иначе вопросы финансирования просто не решить. Михаил Прохоров в свое время был, по сути, председателем попечительского совета. И набрал команду, которая должна была непосредственно управлять процессом. Как это часто бывает в олигархических структурах, там оказалось довольно много людей, которые разбирались в теме очень приблизительно, но считали, что знают все лучше остальных. Мне кажется, они сильно навредили имиджу Прохорова.

— За кем готов прийти попечительский совет сейчас? За Майгуровым?

— Насколько я знаю — да. Именно за ним.

— О попечительском совете какого уровня идет речь?