Майгуров пойдет в президенты СБР. Вместе с ним может появиться попечительский совет
Трехкратный чемпион мира, член Правления Союзов биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров будет выдвигаться в президенты СБР.
Трехкратный чемпион мира, член Правления Союзов биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров будет выдвигаться в президенты СБР.
11 июля должна состояться
— Сейчас грядут внеочередные выборы и, насколько мне известно, там планируется попытка создания попечительского совета, — сообщил руководитель
— За кем готов прийти попечительский совет сейчас? За Майгуровым?
— Насколько я знаю — да. Именно за ним.
— О попечительском совете какого уровня идет речь?
— Я не имею права озвучивать такую информацию. Будет правильно, если каждый кандидат сам назовет свою команду. Но все мы знаем, кто поддерживал Майгурова на выборах-2018 (Владимир Якушев, тогда губернатор Тюменской области, а сейчас — министр строительства. — Прим. «СЭ»). С тех пор мало что изменилось. (Владимир Иванов).