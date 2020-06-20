Ильдар Нугманов: Важно, чтобы президент СБР держал свое слово

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля. Действующим президентом организации является Владимир Драчев, который был избран на этот пост в мае 2018 года.
«Что касается предстоящих выборов, то для меня важно, чтобы глава СБР держал свое слово. Он должен реализовать свои обещания и планы. Должен соблюдаться принцип спортивного отбора в сборную. Естественно, президент СБР должен способствовать привлечению спонсоров, улучшению финансового положения организации и грамотно распределять финансы. Также президент СБР должен иметь хорошие контакты с Центром спортивной подготовки России, с министерством спорта, с Международным союзом биатлонистов», — сказал Нугманов.
В июне на сайте СБР было опубликовано заявление пяти членов правления организации, в котором утверждалось, что глава СБР Драчев «не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе». Также в нем утверждалось о незакрытых долгах и тяжелом финансовом состоянии СБР. Позже заявление с сайта исчезло.