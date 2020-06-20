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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ильдар Нугманов: Важно, чтобы президент СБР держал свое слово

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Очень важно, чтобы президент Союза биатлонистов России (СБР) держал свое слово и улучшал финансовое состояние организации, заявил РИА Новости глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов.

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Источник: РИА "Новости"

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля. Действующим президентом организации является Владимир Драчев, который был избран на этот пост в мае 2018 года.

«Что касается предстоящих выборов, то для меня важно, чтобы глава СБР держал свое слово. Он должен реализовать свои обещания и планы. Должен соблюдаться принцип спортивного отбора в сборную. Естественно, президент СБР должен способствовать привлечению спонсоров, улучшению финансового положения организации и грамотно распределять финансы. Также президент СБР должен иметь хорошие контакты с Центром спортивной подготовки России, с министерством спорта, с Международным союзом биатлонистов», — сказал Нугманов.

В июне на сайте СБР было опубликовано заявление пяти членов правления организации, в котором утверждалось, что глава СБР Драчев «не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе». Также в нем утверждалось о незакрытых долгах и тяжелом финансовом состоянии СБР. Позже заявление с сайта исчезло.

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