Виктор Майгуров официально выдвинут кандидатом на должность президента СБР
Федерация биатлона Московской области (ФБМО) выдвинула кандидатом на должность президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, сообщает официальный сайт ФБМО.
Федерация биатлона Московской области (ФБМО) выдвинула кандидатом на должность президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, сообщает официальный сайт ФБМО.
Кандидатом в состав членов Правления СБР от Подмосковья выдвинут Алексей Нуждов, а делегатом на конференцию стала Татьяна Аникеева.
После досрочного окончания сезона в российском биатлоне разгорелся скандал, связанный со сменой тренерского штаба. Сначала правление СБР утвердило кандидатуры Валерия Польховского и Владимира Королькевича, но президент СБР Владимир Драчёв не согласился с этим решением и тренерами стали Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Всё это привело к решению о созыве внеочередной