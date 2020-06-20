Виктор Майгуров официально выдвинут кандидатом на должность президента СБР

После досрочного окончания сезона в российском биатлоне разгорелся скандал, связанный со сменой тренерского штаба. Сначала правление СБР утвердило кандидатуры Валерия Польховского и Владимира Королькевича, но президент СБР Владимир Драчёв не согласился с этим решением и тренерами стали Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Всё это привело к решению о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.