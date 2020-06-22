Васильев назвал преждевременной информацию о своем выдвижении на пост главы СБР

О выдвижении кандидатуры Васильева в президенты СБР в понедельник сообщило агентство «Весь спорт». Отмечалось, что кандидатура Васильева была предложена Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, которую он возглавляет.

«Эта информация является преждевременной, по этому вопросу я еще не определился», — сказал Васильев.

Выборы главы СБР должны состоятся 11 июля на внеочередной конференции организации, которая пройдет в подмосковных Химках. О проведении досрочных выборов было объявлено в апреле, причиной стали разногласия большинства членов правления СБР с действующим президентом Владимиром Драчевым по вопросам формирования тренерского штаба сборной и управления организацией.

Васильеву 57 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, Федерацию биатлона Санкт-Петербурга он возглавляет с 2011 года.