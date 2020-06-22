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22 июня, источник: Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Я за честные выборы и за то, что кандидаты должны соответствовать требованиям

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась по поводу выборов президента Белоруссии. Выборы должны пройти 9 августа.

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«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно также, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Моё право и обязанность, как гражданина — прийти на выборы 9 числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!» — написала Домрачева в Instagram.

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