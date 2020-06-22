Дарья Домрачева: Я за честные выборы и за то, что кандидаты должны соответствовать требованиям

«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно также, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Моё право и обязанность, как гражданина — прийти на выборы 9 числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!» — написала Домрачева в Instagram.