Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил выдвижение на пост президента организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Внеочередная конференция, на которой может быть выбран новый глава СБР, состоится 11 июля в Химках. Действующий президент СБР — Владимир Драчёв.

«Дорогие друзья! Получив уведомления о выдвижении меня на выборы несколькими территориями (Московская область, ХМАО-Югра, Новгородская область), а также заручившись поддержкой инициативной группы коллег — членов правления СБР, я принял решение выставить свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов на его внеочередной конференции.

Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, сложившегося в последние полгода. Готов до начала конференции лично пообщаться с представителями каждой региональной федерации и ответить на все их важные вопросы, — приводятся слова Майгурова на официальном сайте СБР.

Также сообщается, что Майгуров представит свою программу и ответит на вопросы СМИ на специальной пресс-конференции, которую он и его выборный штаб проведут в начале следующей недели в Москве. О дате, месте и точном времени пресс-конференции будет объявлено дополнительно.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
3,5 года Гончаренко в Москве – главное, чем он запомнился
«Реал Мадрид» недоволен расписанием, у «Барселоны» больше отдыха
От Тутберидзе к Плющенко ушла ещё одна фигуристка
Игроки «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба
Шарлатан или легенда? Ушел боксер, побивший рекорд Мейвезера
53-летний Майк Тайсон показал впечатляющую скорость реакции
«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь