Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента СБР

Источник: РИА "Новости"

Внеочередная конференция, на которой может быть выбран новый глава СБР, состоится 11 июля в Химках. Действующий президент СБР — Владимир Драчёв.

«Дорогие друзья! Получив уведомления о выдвижении меня на выборы несколькими территориями (Московская область, ХМАО-Югра, Новгородская область), а также заручившись поддержкой инициативной группы коллег — членов правления СБР, я принял решение выставить свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов на его внеочередной конференции.

Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, сложившегося в последние полгода. Готов до начала конференции лично пообщаться с представителями каждой региональной федерации и ответить на все их важные вопросы, — приводятся слова Майгурова на официальном сайте СБР.