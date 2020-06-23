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21:04 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка ОИ Зайцева выдвинута кандидатом в правление Союза биатлонистов России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в правление Союза биатлонистов России (СБР). Об этом Зайцева сообщила ТАСС.

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Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля. Ранее о выдвижении Зайцевой кандидатом в правление организации ТАСС заявил глава Федерации биатлона Москвы Сергей Рожков.

«Да, я выдвинута кандидатом в правление СБР от Федерации биатлона Москвы. А дальше решает голосование», — сказала Зайцева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зайцева является олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов в эстафете, трехкратной чемпионкой мира.

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