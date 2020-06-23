Чемпионка ОИ Зайцева выдвинута кандидатом в правление Союза биатлонистов России
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в правление Союза биатлонистов России (СБР). Об этом Зайцева сообщила ТАСС.
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в правление Союза биатлонистов России (СБР). Об этом Зайцева сообщила ТАСС.
«Да, я выдвинута кандидатом в правление СБР от Федерации биатлона Москвы. А дальше решает голосование», — сказала Зайцева.
Зайцева является олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов в эстафете, трехкратной чемпионкой мира.