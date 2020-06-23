Чемпионка ОИ Зайцева выдвинута кандидатом в правление Союза биатлонистов России

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Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля. Ранее о выдвижении Зайцевой кандидатом в правление организации ТАСС заявил глава Федерации биатлона Москвы Сергей Рожков.

«Да, я выдвинута кандидатом в правление СБР от Федерации биатлона Москвы. А дальше решает голосование», — сказала Зайцева.

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