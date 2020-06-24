«Проходит поворот на дикой скорости». Муж Куклиной показал тренировку биатлонистки в 27-градусную жару: видео
Муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, Михаил, показал, как супруга проводит подготовку к сезону в
Муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, Михаил, показал, как супруга проводит подготовку к сезону в
В сторис в инстаграме Михаил Куклин опубликовал видео, как жена заходит на лыжероллерах в подъем и проезжает поворот. Тренировка проходила при температуре +27 градусов.
«Проходит поворот на дикой скорости», — написал Михаил.