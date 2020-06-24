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00:02 (мск), источник: Sport24

«Проходит поворот на дикой скорости». Муж Куклиной показал тренировку биатлонистки в 27-градусную жару: видео

Муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, Михаил, показал, как супруга проводит подготовку к сезону в учебно-тренировочном центр «Кавголово» в поселке Токсово, принадлежащем Национальному государственному университету физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

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Источник: РИА "Новости"

В сторис в инстаграме Михаил Куклин опубликовал видео, как жена заходит на лыжероллерах в подъем и проезжает поворот. Тренировка проходила при температуре +27 градусов.

«Проходит поворот на дикой скорости», — написал Михаил.

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