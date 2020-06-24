Лучший болгарский биатлонист сбежал от тренера Логинова? Анев объяснил, что случилось на самом деле

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Красимир Анев — главная звезда болгарского биатлона. Единственный на протяжении многих лет в стране биатлонист, который стабильно претендовал на позиции в топ-10 Кубка мира. Парадокс в том, что на протяжении семи последних лет Анев воюет с еще одной болгарской примой — олимпийской чемпионкой Катериной Дафовска. С тех пор, как Дафовска стала президентом местной федерации, Анев ушел к ней в глухую оппозицию.

Красимир Анев

Родился 16 июня 1987 года в Болгарии.

Чемпион (2019) и десятикратный призер чемпионатов Европы. Трехкратный призер Универсиады (2011).

Участник трех Олимпийских игр. Лучшее место на чемпионатах мира — 6-е (2017).

40-е место в общем зачете Кубка мира 2019/20.

Этой весной главным тренером болгарской команды стал российский специалист — Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова. Тогда казалось, что Красимир станет для Логинова отличным спарринг-партнером. Но вот теперь болгарин внезапно объявил о завершении карьеры. Связано ли это с приходом Касперовича или с Логиновым? Все ответы Анев, который прекрасно говорит по-русски, дал в эксклюзивном интервью «СЭ».

Касперович сказал, что я не смог раскрыть свой потенциал

Александр Касперович | Источник: РИА

— Ко мне обращались ваши коллеги из Болгарии, но изначально я не хотел ничего говорить, — заявил Анев. — Решил пообщаться с вами, потому что уважаю российских фанатов. Очень многие люди из России меня поддерживали все эти годы.

— Что все-таки у вас там случилось с Дафовской? Почему вы решили закончить карьеру?

— Конфликт с Дафовской начался в 2013 году, когда я сказал, что не буду больше работать с Николаем Захаровым (белорусским тренером сборной Болгарии. — Прим. «СЭ»). Тогда и начались все мои проблемы. Катерина любит все решать сама, хотя в болгарской федерации есть люди с разными мнениями. Некоторые меня поддержали, но она не хотела даже вступать в диалог. Как Дафовска решила — так и будет. Последние два года я терпел, если так можно сказать, репрессии. Я пытался решать любые проблемы конструктивно, а она искала внимания у СМИ. У меня было очень много проблем по материально-технической части и так далее. Не хочу особо вдаваться в детали, но я действительно очень много терпел.

— Что все-таки побудило вас принять решение о завершении карьеры?

— Я устал вечно бороться, и не вижу для себя будущего в биатлоне. Хочу спокойно жить, видеть, как растет дочь. Ей в сентябре исполнится три года, и это тот возраст, когда отец нужен рядом. Не хочу тратить это драгоценное время и продолжать работать в команде, где настолько плохая обстановка.

— Как вы относитесь к Александру Касперовичу, который стал главным тренером болгарской команды?

— Я очень уважаю Александра Владимировича, у нас с ним прекрасные отношения. Можно даже сказать, мы с ним и с Сашей Логиновым друзья. Несколько лет назад мы с Касперовичем много общались на сборе в Бельмекене. Он сказал, что у меня есть очень большой потенциал, но я не смог его раскрыть, потому что готовился в одиночку, без спарринг-партнеров. А чтобы вы понимали, все эти годы были болгарские спортсмены, которые хотели присоединиться к моей команде. Но некоторым из них запрещали это делать в федерации. Им говорили: либо вы тренируетесь с Захаровым — либо заканчиваете.

История с допингом у Логинова — какая-то ошибка

— Получается странно: в команду наконец пришел тренер, который вас устраивает, плюс сильнейший спарринг-партнер в лице Логинова. Почему именно в этот момент вы решили уйти из биатлона?

— Я знаю, что отношение Дафовской ко мне никогда не изменится. Она будет продолжать рулить федерацией так, как она хочет. Надеюсь, что главный тренер получит больше полномочий, чем было до этого. Желаю удачи Александру Владимировичу, но сам я слишком устал.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/e7b674f3-a729-4d8a-9898-47c3a743f6eb?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Подробности скандала с российскими биатлонистами в Италии Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вы относитесь к Александру Логинову? Его допинговое прошлое не является для вас проблемой?

— Можете спросить у Саши, какие у нас отношения. Я считаю его хорошим другом. Всегда его поддерживал и слова плохого не сказал. Верю, что вся эта история — какая-то ошибка, его вины там нет. В жизни так бывает, никто не застрахован от случайностей.

— Вы верите, что у Касперовича получится добиться высоких результатов со сборной Болгарии?